Трамп задействовал закон военного времени для ускорения создания гиперзвукового оружия

Вашингтон, 24 июня. Президент США Дональд Трамп распорядился задействовать закон об оборонном производстве, который применяется в условиях военного времени и чрезвычайных ситуаций. Об этом в среду сообщила пресс-служба Белого дома.

Речь идет о разделе 303 закона. Он применяется для срочной реализации програм в области оборонной и космической промышленности. В распоряжении Трамп отмечает, что производство сверхвысоких и высокотемпературных композитов для гиперзвуковых, стратегических ракетных и космических пусковых систем в настоящее время имеет важное значение для обороны страны.

«Без мер президента в соответствии с разделом 303 закона нельзя разумно ожидать, что промышленность Соединенных Штатов сможет адекватно и своевременно обеспечить производство сверхвысоких и высокотемпературных композитов для гиперзвуковых, стратегических ракетных и космических систем запуска», — приводит слова Трампа РИА Новости.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия с большей долей вероятности будет иметь средство для борьбы с гиперзвуковым оружием, когда другие страны создадут такое вооружение. Он также отметил, что на сегодняшний день никто не может сбить гиперзвуковые ракеты — у них такие скорости, что взять их просто невозможно. При этом глава государства считает, что гиперзвуковое оружие появится у ведущих военных держав.