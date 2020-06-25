Сирия итоги за сутки на 25 июня 06.00: ВВС Израиля атаковали сирийские войска в Хаме, «Хурас ад-Дин» штурмовала тюрьму в Идлибе

Сирия, 25 июня. «Исламское государство»1 совершило двойной теракт и убили полевого командира «Сирийской национальной армии» в Алеппо. Боевики «Хурас ад-Дин» штурмовали тюрьму в Идлибе. ВВС Израиля атаковали сирийские войска в Хаме. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: направили подкрепления в Даръа и развернули новые блокпосты; отразили нападение боевиков в Идлибе и открыли ответный огонь по их укреплениям; понесли потери в Дейр-эз-Зоре при авиаударе ВВС Израиля.

«Исламское государство» (ИГ1, ИГИЛ1): подозревается в минировании автомобиля курдских боевиков в Ракке; взяло на себя ответственность за убийство полевого командира «Сирийской национальной армии» и за двойной теракт в Алеппо.

«Хайят Тахрир аш-Шам»1 (запрещена в РФ): атаковала штаб-квартиру боевиков «Ансар ад-Дин» в Идлибе и ранила трех мирных жителей при перестрелке с членами оперативной комнаты «Фа-Асбату».

«Демократические силы Сирии» (SDF): провели рейд в Хасаке и задержали семь человек.

Международная коалиция: направили подкрепление и конвой техники к базе в Хасаке.

ВС Турции и союзные силы: обстреляли опорный пункт «Отрядов народной самообороны» в Алеппо и нанесли авиаудар с беспилотника.

ВВС Израиля: нанесли авиудар по расположениям иранских бойцов в Хаме, а также атаковали опорные пункты сирийской армии в Эс-Сувейде и Дейр-эз-Зоре.

«Хурас ад-Дин»: штурмовала городскую тюрьму в Идлибе и вступила в перестрелку с «Хайят Тахрир аш-Шам».

Провинция Алеппо

Как передает агентство ANHA, на востоке провинции турецкий беспилотник нанес авиаудар по месту предположительного расположения курских бандгрупп. Под удар попали окрестности поселки Халинджа близ города Кобани, где в результате атаки погибли четыре человека, среди которых оказалась активистка и координатор организации Star Union of Women — Захра Баркал. Убийство курдской активистки и мирных жителей повлекло недовольство местных жителей, которые устроили сидячую забастовку у штаб-квартиры ООН в городе Камышлы.

В зоне оккупации протурецких сил прогремел очередной взрыв. Согласно данным Telegram-канала «Вестник Дамаска», на улице Аль-Махмудия в городе Африн детонировала самодельная бомба, установленная в мотоцикле. По предварительным данным, двое человек погибло и еще трое получили ранения. Позднее два последовательных взрыва прогремели в районе города Манбидж. Подробности произошедшего уточняются. На севере провинции группа неизвестных боевиков совершила нападение на высокопоставленного полевого командира «Сирийской национальной армии» Аднана Баккара. Позднее ответственность за оба инцидента взяли на себя террористы «Исламского государства».

На севере провинции возобновились боевые действия турецкой армии против курдских бандформирований. По данным агентства Step News, турецкая артиллерия ведет массированный обстрел позиций «Отрядов народной самообороны» вблизи авиабазы Менаг. Под удар также попали укрепления группировки в районе поселения Мареа, отдельные столкновения отмечались в окрестностях города Африн.

Провинция Дейр-эз-Зор

Жители населенного пункта Абу-Хаммам вышли на демонстрацию против боевиков «Демократических сил Сирии». Согласно сообщению корреспондента агентства SANA, первыми демонстрацию устроили жители поселения Хаджин, а после волна протестов захватила несколько населенных пунктов. Арабское население протестует против действий курдских бандгрупп, которые насильно вербуют юношей и девушек, вводит новые налоги и грабят нефтяные месторождения совместно с американскими войсками. К протестным акциям уже присоединились жители соседней провинции Хасака.

Агентство SANA сообщает, что ночью в воздушном пространстве Сирии появилось несколько воздушных целей противника, прибывших с востока, которые выпустили несколько ракет в направлении позиций правительственных войск на западе провинции Дейр-эз-Зор. Под удар попали позиции сирийской армии возле поселения Кабаджиб и в пустынной местности близ деревни Эс-Сухне. Одновременно с этой атакой нападению подверглись позиции САА у деревни Сальхад на юге провинции Эс-Сувейда. В результате атаки погибли двое военнослужащих, еще четверо получили ранения. Позднее ВВС Израиля нанесли авиаудар в провинции Хама по расположениям бойцов Корпуса Стражей Исламской революции, однако системы ПВО сумели перехватить и уничтожить ракеты до того, как они достигли цели.

Провинция Даръа

Отряды 4-й дивизии сирийской армии развернули сегодня днем новые контрольно-пропускные пункты в западной части провинции Даръа в рамках планового укрепления своих позиций в регионе. Местные источники сообщают, что отряды САА и подкрепление Корпуса Стражей Исламской революции были развернуты в районе поселения Сахм-аль-Джулан к западу от города Даръа. Блокпосты были также установлены в самом городе. Отметим, что расширение военного присутствия правительственных войск был вызвано ростом активности «спящих ячеек» боевиков, которые участили нападения на представителей официальной власти в провинции.

Провинция Идлиб

Несколько штаб-квартир «Ансар ад-Дин» в городе Идлиб были разрушены после столкновения с «Хайят Тахрир аш-Шам». Патруль сил безопасности «Хайят Тахрир аш-Шам» направился в город Сармада, где арестовали семь членов группировки, после чего конфисковали оружие и транспорт со склада. Позднее агентство Step News передало, что стороны также вступили в бой в районе поселения Араб-Саид.

Позже отряды «Хурас ад-Дин» установили контроль над центральной тюрьмой города Идлиба и заняли блокпосты у населенного пункта Кафр-Рухин. Три человека были ранены в лагере беженцев Вади Халед, расположенном к западу от города Идлиб. Как сообщает новостное агентство Al Nour, жители лагеря пострадали в результате перестрелки, которая завязалась между боевиками.

Источник также сообщил, что у поселения Хорш-Бенин боевики «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир» спровоцировали сирийскую армию на ответные боевые действия. В ходе перестрелки были нейтрализованы четыре члена группировки, трое военнослужащих были убиты. По сообщению портала NORS, турецкая артиллерия атаковала позиции армии Башара Асада у деревни Бабила и в районе высот Джебель аз-Завия. Массированному обстрелу были подвергнуты расположения САА в окрестностях поселения Ад-Дана.

Провинция Ракка

По информации новостного медиаресурса Alkhabour, боевики «Демократических сил Сирии» арестовали несколько молодых людей во время рейда в городе Мансур. Арестованных в ближайшее время направят в учебно-тренировочные лагеря, после чего они вступят в ряды SDF.

Источник также сообщил, что в деревни Манахир группа неизвестных лиц заминировала автомобиль курдских боевиков. Пока что информации о раненных и убитых при взрыве не поступало. Место происшествия было оцеплено членами так называемой курдской милиции «Асайиш», в произошедшем обвиняют «спящие ячейки» «Исламского государства».

На севере провинции возобновились столкновения на линии разграничения протурецких сил и боевиков «Демократических сил Сирии». По данным портала Step News, утром беспилотник турецкой армии атаковал расположения боевиков в районе города Айн-Исса, разрушив их укрепления.

Провинция Хасака

По данным корреспондента Step Agency, силы международной коалиции отправили логистическое и военное подкрепление на базу у города Аш-Шаддади в южной части провинции Хасака.

Как передает Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR), заминированный автомобиль взорвался в центре города Рас аль-Айн. Самодельная бомба была заложена в машину турецких военнослужащих. Ответственность за атаку возлагают на курдских боевиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.