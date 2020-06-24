Главный храм ВС РФ был открыт на день раньше после просьб прихожан

Москва, 24 июня. После многочисленных просьб прихожан главный храм ВС РФ и музей «Дорога памяти» в подмосковном парке «Патриот» были открыты для посещений на день раньше. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны РФ.

Изначально предполагалось открыть комплекс только 25 июня, однако в итоге его открыли уже в эту среду из-за большого количества посетителей, собравшихся перед входом. Так, на парковке музейного комплекса выстроились почти три тысячи автомобилей.

По предварительной информации, за первые сутки храм Победы и музейный комплекс посетили более 10 тысяч жителей Москвы и Подмосковья. Одним из первых среди них был известный сербский кинорежиссер Эмир Кустурица.

Накануне, в День памяти и скорби, президент России Владимир Путин произнес речь во время посещения главного храма Вооруженных сил. Присутствовали также министр обороны РФ Сергей Шойгу, патриарх Московский и всея Руси Кирилл и военнослужащие. Путин подчеркнул, что память о Великой Отечественной войне для россиян священна. Затем российский лидер возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата.

Храм в парке «Патриот» возведен к 75-летию Победы и посвящен всем русским воинам. В его убранстве есть изображения, рассказывающие о различных войнах, в которых сражались солдаты России на протяжении веков. Собор, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также ратным подвигам русского народа во всех войнах, возведен на народные пожертвования.