Самолеты ВВС Турции доставили в Ливию очередную партию оружия и сирийских наемников

Мисурата, 24 июня. Самолеты Lockheed C-130 Hercules ВВС Турции были зафиксированы во время обратного перелета из ливийского города Мисурата, оккупированного боевиками так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, в Стамбул. На ливийской территории турецкие военные-транспортники произвели разгрузку контрабандного вооружения, доставленного, несмотря на военно-морскую миссию ЕС IRINI и эмбарго ООН.

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2020-06-24

1519z ⏱️ 17:19 CEST



Turkish Air Force ???????? heading Misrata



????️????️ 2X C130 (71-01468) c/s 222 + (63-13188) c/s 223



????️ A400 (18-0094) c/s 221#Libya #Libia ???????? pic.twitter.com/yxXw4wWkTY — Sergio Scandura (@scandura) June 24, 2020

Таким образом, военно-политическое руководство Турции продолжает оказывать военную поддержку незаконным вооруженным формированиям ПНС в Триполи, полностью игнорируя миротворческие инициативы международного сообщества, направленные на политическое урегулирование затяжного ливийского кризиса.

Турция игнорирует оружейное эмбарго ООН

Продолжающаяся контрабанда вооружения и современной турецкой боевой техники, в том числе и ударных беспилотников, является не только грубейшим нарушением резолюции Совбеза ООН, но и лицемерием со стороны Анкары. Дело в том, что Турция помимо оружия по-прежнему регулярно переправляет в Ливию сирийских террористов-наемников из сирийского Идлиба.

Использование турками военно-транспортных самолетов является попыткой обойти проводимую рядом европейских государств миссию по мониторингу за соблюдением запрета Организации Объединенных Наций на поставки любых типов вооружения на территорию Ливии, который был введен еще в 2011 году. Так как деятельность IRINI распространяется на акваторию Средиземного моря, Анкара попросту перенаправила контрабандные потоки на воздушный транспорт.

Воздушная контрабанда Анкары

По данным источника, все три турецких транспортника совершили сегодня вылет из аэропорта Стамбула и приземлились в Мисурате. Это были два C-130E и один A-400M, принадлежащие военно-воздушным силам Турции. После непродолжительного пребывания в Ливии самолеты взяли курс в обратном направлении. Помимо военных также было зафиксировано одно гражданское воздушное судно A330 авиакомпании «Libyan Airlines», осуществившее рейс по маршруту Стамбул-Триполи.

Стоит отметить, что военно-транспортные самолеты Lockheed C-130E способны перевозить до 20 тонн груза или порядка 100 человек. А-400M обладает большей грузоподъемностью и может разместить на борту до 37 тонн груза или 120 человек личного состава. В свою очередь пассажирское судно Airbus A330 способен разместить до 330 человек.

Ошибка миссии ЕС IRINI

Очевидно, что сегодня несколько турецких военно-транспортных самолетов и одно гражданское судно доставили на захваченную бандформированиями ПНС территорию Ливии очередную партию сирийских боевиков, завербованных турками для пополнения рядов триполитанских группировок Файеза Сарраджа. Также вопреки эмбарго ООН в североафриканскую страну было привезено вооружение для обеспечения сирийских наемников, протурецких формирований и интервентов из Турции необходимым оружием и снаряжением.

На фоне обострения отношений между Францией и Турцией, достаточно странным выглядит упущение со стороны Парижа подобных контрабандных перелетов, осуществляемых турецкой военной авиацией. Ведь находящийся вблизи ливийского побережья французский фрегат вполне мог бы не позволить транспортным самолетам из Стамбула доставить свои незаконные грузы в Ливию.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказывало об инциденте, произошедшем в водах Восточного Средиземноморья между кораблем ВМС Франции, принимающим участие в миссии ЕС IRINI, и турецкими военными кораблями, не давшими провести досмотр перевозимых ими грузов вблизи ливийского побережья.