Кустурицу поразил Главный храм Вооруженных сил РФ

Москва, 24 июня. Главный храм Вооруженных сил Российской Федерации демонстрирует силу, талант и веру российского народа. Таким мнением поделился известный кинорежиссер Эмир Кустурица.

Во время своего визита в Москву Кустурица ознакомился с элементами художественно-архитектурного убранства храма. Здание украшено иконами, созданными из меди с эмалями. Однако более всего режиссера восхитил образ Спаса Нерукотворного в центральном куполе храма. Он является самым большим ликом Иисуса Христа, выполненным в мозаике.

Кроме того Эмир Кустурица отметил, что ему оказалось трудно поверить в то, что величественное здание было возведено всего за полтора года. По его мнению, храм является симбиозом православного чувства и границ России.

«Без этого чувства и без этой философии Россия не была бы страной, которая граничит с Богом. Главный храм Вооруженных Сил России — это сила, талант и вера», — приводит слова Кустурицы пресс-служба Минобороны РФ.

Режисер также посетил музейный комплекс «Дорога Памяти», оставив запись в книге почетных гостей. Он отметил, что не столь знаком с современной архитектурой, однако вид храма заставляет его понять, что она существует. Кустурица также сравнил работу архитекторов и строителей с произведениями искусства Леонардо да Винчи.

Напомним, о завершении строительства Главного храма Вооруженных сил России в подмосковном парке «Патриот» Министерство обороны РФ сообщило 9 мая. Здание было построено на пожертвования, сбор которых осуществлялся благотворительным фондом «Воскресение». Храмовый комплекс будет включать в себя галерею «Дорога памяти». Длина галереи составит 1418 шагов, по числу дней Великой Отечественной войны.