Россия и Катар обсудили сотрудничество и острые проблемы Ближнего Востока

Доха, 24 июня. Замглавы российского МИД Михаил Богданов провел 23-24 июня в Катаре переговоры с вице-премьерами правительства страны. Стороны обсудили дальнейшие взаимодействие по широкому спектру направлений, подтвердив намерение двух государств к наращиванию партнерства и активизации политического диалога.

Темой для переговоров стала и ситуация на Ближнем Востоке и Северной Африке. Подробно обсуждалось урегулирование ситуации в Сирии, Йемене, Ливии, основанное на нормах международного права.

Собеседники рассмотрели вопросы обеспечения стабильности в районе Персидского залива. Обе страны подчеркнули необходимость участия всех заинтересованных государств в реализации конструктивной повестки, сообщает пресс-служба МИД.

Напомним, что ранее Богданов по телефону обсудил с министром иностранных дел ОАЭ Анваром Гаргашем мирное урегулирование конфликта в Ливии.