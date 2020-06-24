Сирия, 24 июня.Взрыв мины ранил трех человек в Алеппо. В Идлибе продолжается междоусобное столкновение между «Хайят Тахрир аш-Шам»1 и «Ансар ад-Дин». В Ракке неизвестные взорвали автомобиль боевиков «Демократических сил Сирии». Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1): подозревается в минировании автомобиля курдских боевиков в Ракке.

«Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ): атаковала штаб-квартиру боевиков «Ансар ад-Дин» в Идлибе.

«Демократические силы Сирии» (SDF): провели рейд в Хасаке и задержали семь человек.

Международная коалиция: направили подкрепление и конвой техники к базе в Хасаке.

Провинция Алеппо

Репортер телеканала Al-Ikhbariya сообщил о ранении трех мирных жителей в результате взрыва мины в районе Рашидин-1 в городе Алеппо. По данным источника, взрывной снаряд был оставлен на обочине дороги боевиками запрещенной в РФ организации «Хайят Тахрир аш-Шам», которые удерживали за собой западные кварталы города до февраля этого года. 15 февраля правительственным войскам удалось освободить занятые террористами промышленные районы города, однако перед отступлением группировка оставила в городе множество мин-ловушек.

Провинция Идлиб

Согласно информации агентства Al Nour, боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» начали наступление против боевиков «Ансар ад-Дин» и оперативной комнаты «Фа-Асбату». Несколько штаб-квартир «Ансар ад-Дин» в городе Идлиб были разрушены после столкновения между сторонами. Патруль сил безопасности «Хайят Тахрир аш-Шам» направился в город Сармада, где арестовал семь членов группировки, после чего конфисковал оружие и транспорт со склада.

Позднее агентство Step News передало, что стороны также вступили в бой в районе поселения Араб-Саид. Из тяжелой артиллерии был обстрелян район Тель-Шамарун к западу от города Идлиба. Одновременно с этим в регион прибывает дополнительное подкрепление «Хайят Тахрир аш-Шам».

Провинция Ракка

Как передает агентство ANF News, курдское самоуправление распорядилось о продолжении работ по эксгумации тел из братских могил к востоку от города Ракка. Согласно данным источника, всего из захоронений было извлечено свыше 5900 трупов с 25 участков. На последнем обнаруженном объекте на холме Тель-Зидан судмедэксперты извлекли тела 175 человек. Большая часть эксгумированных — мирные жители, которых в период оккупации региона казнили террористы «Исламского государства».

По информации новостного медиаресурса Alkhabour, боевики «Демократических сил Сирии» арестовали несколько молодых людей во время рейда в городе Мансур. Арестованных в ближайшее время направят в учебно-тренировочные лагеря, после чего они вступят в ряды SDF.

Источник также сообщил, что в деревни Манахир группа неизвестных лиц заминировала автомобиль курдских боевиков. Пока что информации о раненных и убитых при взрыве не поступало. Место происшествия было оцеплено членами так называемой курдской милиции «Асайиш», в произошедшем обвиняют «спящие ячейки» ИГ.

Провинция Хасака

По данным корреспондента Step Agency, силы международной коалиции отправили логистическое и военное подкрепление на базу у города Аш-Шаддади в южной части провинции Хасака.

1 Организация запрещена на территории РФ.