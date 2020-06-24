Прокуратура суда в Гааге выдвинула обвинения против бывшего президента Косово

Гаага, 24 июня. В отношении президента самопровозглашенной республики Косово Хашима Тачи были выдвинуты обвинения в военных преступлениях в 1998-1999 годах. Об этом сообщает специальная прокуратура международного суда по преступлениям в Косово (SPO) в Гааге.

«Двадцать четвертого апреля 2020 года специальная прокуратура вынесла обвинительное заключение по 10 пунктам ... для рассмотрения в суде, обвинив Хашима Тачи, (экс-спикера косовского парламента. – Прим. ФАН) Кадри Весели и других в ряде преступлений против человечности и военных преступлениях, включая убийство, насильственное исчезновение людей, преследование и пытки», — сообщила прокуратура.

Согласно обвинительному заключению, Тачи, Весели и ряд других обвиняемых несут уголовную ответственность за почти сто убийств.

О готовности выдвинуть первые обвинения в отношении подозреваемых в совершении военных преступлений во время событий 1998-1999-х годов еще в феврале заявил специальный прокурор международного суда по преступлениям в Косово Джек Смит.

Напомним, что ранее Федеральное агентство новостей публиковало материал, в котором подробно описывалась деятельность боевиков на территориях, оккупированных самопровозглашенной республикой Косово. Кроме того, ФАН выпустил статью о биографии Хашима Тачи. По сведениям правоохранительных органов, свою юность главный косовско-албанский сепаратист провел в крупнейшей в Косово преступной группировке Адема Яшари, члены которой занимались продажей наркотиков и угоном машин, а также похищали людей за выкуп и совершали заказные убийства. О личности Тачи и его участии в криминальной деятельности заговорили после доклада депутата Парламентской ассамблеи Совета Европы Дика Марти, который был представлен 16 декабря 2010 года.