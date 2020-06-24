«Голос» отрицает причастность к методичке, призывающей к нарушениям

Москва, 24 июня. Незарегистрированное движение «Голос» отрицает причастность организации к методическим рекомендациям, опубликованным от имени движения на сторонних ресурсах. В документе, распространяемом между наблюдателями на голосовании по поправкам в конституцию, активистов призывали провоцировать нарушения.

По мнению руководства «Голоса», активисты не имеют отношения к размещенным материалам, кроме того утверждается, что будто бы публикация данной методички является провокацией.

«Голос» подчеркивает: мы не имеем отношения ни к каким текстам, размещенным не на наших ресурсах», — приводит слова представителей движения «ПолитЭксперт».

Согласно методическим указаниям, активисты не должны препятствовать нарушению. По мнению авторов, лучше дождаться, пока оно совершится, а затем устроить скандал. Примечательно, что наблюдателей также учат, как надо правильно скандалить. Эмоции, повышенный тон и жестикуляция должны не только привлечь внимание всех окружающих, но и дезорганизовать работу участковой избирательной комиссии. При этом стоит отметить, что данные действия могут быть расценены как правонарушения согласно ч. 2 ст. 141 УК РФ.

Напомним, что недавно глава нижегородского отделения «Голоса» Марина Чуфарина заявила о том, что местные активисты не будут участвовать в наблюдении за ходом голосования.