Глава Минобороны Германии призвала НАТО выработать ответ на «угрозу» со стороны России

Берлин, 24 июня. Глава Министерства обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр призвала страны НАТО выработать общее понимание угрозы, которая якобы исходит от России.

«Вопрос того, как мы воспринимаем Россию, как мы оцениваем поведение России — это решающий вопрос. Это огромный вызов в Европе и в НАТО», — сказала министр.

По ее словам, Германия намерен создать некий «стратегический компас», который позволит выстраивать дальнейшие отношения с Россией.

«Самая важная цель — работать над «стратегическим компасом». И первый, и самый важный шаг к общему стратегическому пониманию — наличие скоординированной идеи восприятия угрозы со стороны России», — утверждает Крамп-Карренбауэр.

Стоит отметить, что лидеры некоторых европейских государства регулярно обвиняют Россию в «агрессивных планах» по отношению к странам Европы. При этом российская сторона неоднократно опровергала подобные заявления. Так, министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что руководство европейских стран и НАТО прекрасно знают, что у Москвы нет планов нападения на какую-либо из стран Европы, однако они используют данную риторику, чтобы разместить как можно больше военной техники и живой силы у российских границ.