Саакашвили рассказал, к чему приведет досрочная отставка Зеленского

Киев, 24 июня. Досрочное прекращение полномочий президента Украины приведет к серьезным потрясениям и распаду страны. Об этом заявил экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.

По его словам, досрочная отставка Владимира Зеленского с поста президента Украины спровоцирует серьезные потрясения в стране. При этом подобный сценарий может привести к окончательному распаду Украины. Саакашвили также добавил, что в настоящее время нет причин, которые могли бы привести к прекращению полномочий Зеленского.

«Объективных причин сейчас покинуть президентский пост у Зеленского нет», — сказал Саакашвили в интервью Дмитрию Гордону.

По словам Саакашвили, Зеленский якобы совершил только одну ошибку в должности президента Украины, которая заключается в том, что он сразу после инаугурации начал выстраивать диалог с президентом России Владимиром Путиным.

Напомним, в 2015 году Саакашвили получил гражданство Украины и был назначен губернатором Одесской области. В 2016 году президент Украины Петр Порошенко отправил в отставку Саакашвили, отметив, что он не смог справиться с поставленными перед ним задачами.

В 2017 году Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства, когда тот находился за пределами Украины. Позднее Саакашвили удалось «прорваться» на территорию Украины из Польши при поддержке своих сторонников.

В начале 2018 года украинские правоохранители задержали Саакашвили в Киеве, после чего он был депортирован на территорию Польши. Позднее Саакашвили обвинил Порошенко в «похищении» и незаконном выдворении с территории Украины.