Представитель «Голоса» подтвердил наличие методички с призывом к провокациям

Москва, 24 июня. Члены незарегистрированного движения «Голос» подтвердили, что среди участников распространяется методичка для наблюдателей на голосовании по поправкам в Конституцию России. В ней активистов призывают провоцировать нарушения в ходе волеизъявления граждан.

Стоит отметить, что руководство организации отрицает причастность к методичкам, распространяемым через соцсети. Зато ничего не опровергает представитель движения в Кургане М. Кузовков. Тем самым, он подтверждает, что такой сборник рекомендаций есть, сообщает интернет-проект «Антипропаганда».

Согласно методическим указаниям, активист «Голоса» не должен препятствовать нарушению. Лучше дождаться, пока оно совершится, а затем устроить скандал. Примечательно, что авторы даже учат, как надо правильно скандалить. Эмоции, повышенный тон и жестикуляция должны не только привлечь внимание всех окружающих, но и дезорганизовать работу участковой избирательной комиссии.

Напомним, что недавно глава нижегородского отделения «Голоса» Марина Чуфарина заявила о том, что местные активисты не будут участвовать в наблюдении за ходом голосования. Эксперты предположили, что в организации возникли серьезные противоречия.