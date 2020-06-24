Харламов опроверг заявление о том, что его развод с Асмус является «розыгрышем»

Москва, 24 июня. Комик Гарик Харламов опроверг информацию о том, что заявление о его разводе с актрисой Кристиной Асмус является розыгрышем и частью рекламной кампании YouTube-шоу Comment Out. Ранее об этом заявил телеведущий Владимир Маркони.

По словам шоумена, скандальный бракоразводный процесс это всего лишь розыгрыш и задание шоу. Он пояснил, что у пары было синхронное задание, которое необходимо выполнить вместе. Маркони уверен, что артисты еще долгое время будут отрицать, что все заявления о разводе являются всего лишь частью шоу. После выпуска в июле все карты будут раскрыты, добавил Владимир Маркони.

Однако позже на видео, опубликованном в своем Instagram-аккаунте, сам Харламов пояснил, что это не так.

«Хорош уже. Просто разводимся и все! Листайте!» — написал комик.

По словам юмориста, Маркони в действительности просто хочет пропиарить свое шоу подобными заявлениями. Он также заявил, что ему было бы крайне интересно посмотреть выпуск с якобы его участием, выход которого, как сообщал Маркони, запланирован на июль.

Напомним, ранее Харламов опубликовал появившиеся в Сети догадки о причинах развода. Среди прочих появились предположения, что якобы супруги разошлись в политических взглядах или в их отношениях появился третий участник. Звезда «Уральских пельменей» Ксения Корнева даже опубликовала переписку Харламова с другом, где юморист признается в любви к ней.