Москва, 24 июня. Нарастающие противоречия между Германией и США играют на руку России. Об этом заявили эксперты китайского издания Sohu, передает «ПолитРоссия».

Обозреватели Sohu отмечают, что заинтересованность Германии в поставках российского газа стала камнем преткновения в отношениях между Берлином и Вашингтоном. Данные противоречия привели к тому, что президент США Дональд Трамп решил вывести из Германии часть американского воинского контингента.

«В Вашингтоне уверены, что, лишившись «американского зонта», Германия испугается угрозы со стороны России», — отмечают эксперты.

По мнению обозревателей Sohu, США просчитались, так как Берлин настроен на сотрудничество с Москвой. Российская сторона отвечает взаимностью, налаживая с Германией крепкие экономические связи.

«В целом Германия как крупная европейская держава обладает значительной дипломатической автономией и вряд ли изменит свои планы по энергетическому сотрудничеству с Россией из-за угроз США», — отмечает китайское издание.

Аналитики Sohu уверены, что противоречия США и Германии принесут пользу России, которая будет укреплять партнерские отношения с Берлином.