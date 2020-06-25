Представление в небе и эмоции курсантов: россияне поблагодарили власти за парад Победы

Парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне москвичи и гости столицы наблюдали с экранов гаджетов и телевизоров. Желающие поприветствовать защитников Отечества лично заняли удобные позиции вдоль Москвы-реки еще с восьми утра. О том, какое зрелище можно было увидеть вне Красной площади — в видеорепортаже Федерального агентства новостей.

«Этот День Победы порохом пропах. Этот праздник с сединою на висках», — поют разгоряченные российские военные, покидая Красную площадь.

Участники так долго ждали юбилейный парад Победы, что менять строевой шаг на вольный им не хотелось до самых автобусов. Курсант Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С. О. Макарова Михаил увидел Москву первый раз.

«Незабываемо! Очень патриотично, это запомнится на всю жизнь», — признался молодой человек.

Курсанты готовились к юбилею Победы с октября — три раза в неделю оттачивали строевой шаг. Когда узнали, что парад 9 мая отменен, не на шутку расстроились.

«Когда нам сказали, что 24 июня параду быть, все с новыми силами и новым настроем опять прилетели в Москву с Владивостока. Все очень рады!» — улыбается курсант Алексей.

Никита, представивший на параде Военную академию связи имени С. М. Буденного, спешит сфотографироваться на фоне Кремля.

«В этом юбилейном году я шел с особенным ощущением гордости за свою страну, ветеранов, за нашу общую победу. Это не описать словами!» — сказал он.

Эмоций добавило участие в параде представителей иностранных воинских подразделений: по главной площади России прошли военнослужащие из 13 государств.

«Они молодцы. Это показывает, что мы вместе, что у нас есть дружба, что мы сможем отразить нехорошую атаку врага», — уверен будущий связист.

Во время репетиции Никита выглядывал из строя, чтобы оценить марш иностранных гостей.

«У них другая техника, это очень красиво, — рассказал курсант. — Если у них плавный, одинаковый шаг, то у нас он жесткий. Мы ломаем асфальт, землю, брусчатку! Это наш русский стиль».

В 1944 году за победу над фашизмом индийские солдаты получили ордена Красной Звезды. 24 июня 2020-го военнослужащие южноазиатского государства прошли в парадном строю по Красной площади. Журналист Сингх Рамешвар полон впечатлений — он впервые побывал на торжестве.

«Когда ты смотришь, какие самолеты летают, как эти танки заводятся, какой бодрый шум, такая гордость за Россию! Мы друзья! Индия дружит с Россией уже сотни лет, — отметил он в интервью корреспонденту ФАН. — Это общая победа. Надо сказать СССР спасибо, что есть такой народ, в котором в каждой семье погибло столько солдат! Этот народ можно понять, а тот, который сидит и переписывает историю — невозможно».

24 июня настроение как 9 мая: Большой Устьинский мост ликует и с восторгом встречает 75 воздушных судов. На ясном летнем небе — лучшие военные вертолеты и самолеты.

«Супер! Подъем, патриотизм, радость, счастье! Все, что было нужно нам сейчас, — делится впечатлениями Виктория Смалькова.

Десятилетней Тане Судомойкиной из Саянска запомнились штурмовики Су-25.

«Когда самолеты пролетели, у них дымовая шашка под цвет флага была. Такое зрелище, прямо вообще такое красивое!» — сказала она корреспонденту ФАН.

За воздушной частью парада наблюдала и Галина Попазова из Одессы. Жительница Украины специально приехала к родителям на праздник.

«Это у нас в крови! Как это, мой дед воевал, и я не приду на парад, посмотрю, и не будет проведен этот парад? — говорит женщина. — Я уже говорю с дрожащим голосом и просто плачу… Не хватает в данный момент на Украине того, что происходит здесь».

Мурманчанка Светлана Филатова рада, что страна не отказалась от проведения парада Победы в этом году.

«Его необходимо было провести! — считает она. — День Победы мы должны ощутить, и в этом поучаствовать, хотя бы рядышком постоять, помахать шариком и покричать «ура» нашим павшим солдатам».

Эльвера Хасанова из Казани поблагодарила российские власти за такое решение.