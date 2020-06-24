В парламенте Франции предупредили о последствиях турецкой интервенции в Ливию

Париж, 24 июня. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган «доведет войну в Ливии до безумия». С таким предостережением выступил сегодня заместитель председателя французского парламента, подчеркнув, что ливийский кризис вышел далеко за пределы североафриканского государства. Об этом сообщает издание Al Arabiya.

По словам представителя парламента Франции, из-за продолжающегося вмешательства Анкары во внутренние дела Ливии затяжной внутриливийский кризис может выйти из-под контроля. Кроме того, он подчеркнул, что Каир и Париж не будут мириться с нарушением турецкой стороной своих обязательств, подтвержденных по итогам международной берлинской конференции.

Зампред французского парламента констатировал, что Египет намерен пресечь произвол, устроенный турками на ливийской территории, поскольку это прежде всего несет угрозу безопасности североафриканской страны. Об этом свидетельствует тот факт, что Каир уже перебросил достаточно большие силы и средства к границе с Ливией, доказав всю серьезность своих намерений защищать собственные интересы в регионе.

Напомним, ранее Федеральное агентство новостей рассказывало о том, что ливийский народ в лице Палаты представителей Ливии в Тобруке призывает Египет ввести свои войска в том случае, если поддерживаемые Турцией боевики так называемого Правительства национального согласия (ПНС) продолжат попытки захватить стратегически важный населенный пункт Сирт, находящийся восточнее Триполи.

Не стоит забывать, что позиция египетских властей на сегодняшний день касательно текущей ситуации в Ливии полностью обусловлена агрессией Турции и отказом марионеточного протурецкого «правительства» Файеза Сарраджа от предложенной Египтом «Каирской декларации». Эта миротворческая инициатива была поддержана Россией, США, Францией, Грецией, Саудовской Аравией, Объединенными Арабскими Эмиратами, а также Лигой арабских государств и Европейским союзом. Однако, несмотря на призыв международного сообщества к прекращению боевых действий и возвращению за стол переговоров, главарь ПНС отдал приказ продолжить наступление своим террористическим группировкам в направлении города Сирт и военной базы ливийской армии аль-Джуфра.

ФАН уже сообщал, чем может завершиться продолжение интервенции Турции в Ливию. Так, в случае дальнейшего проявления Эрдоганом своих османских имперских амбиций в Северной Африке и Восточном Средиземноморье Египет может ответить на это, задействовав весь свой довольно внушительный военный потенциал. При этом игнорирование турецкой стороной оружейного эмбарго ООН наряду с непрекращающейся переброской террористов-наемников в Ливию и попыткой перекроить морские границы ряда средиземноморских стран может вынести ливийский кризис далеко за пределы региона.