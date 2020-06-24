Рок-музыкант Роджер Уотерс напомнил Западу о победе русских над нацизмом «ради всего мира»

Москва, 24 июня. Советский народ разгромил нацистов и выиграл Вторую мировую войну для всего остального мира, заявил британский рок-музыкант Роджер Уотерс, один из основателей популярной группы Pink Floyd.

Новым гостем программы Афшина Раттанзи под названием Going Underground на телеканале RT стал Роджер Уотерс.

«Мы уделяем слишком мало внимания тому факту, что именно русские разгромили нацистов и выиграли Вторую мировую войну для всего остального мира», — заявил он.

По его словам, победу в войне одержали «не отважные британцы или прибывшие на помощь из Северной Атлантики силы, а именно русский народ. Рок-музыкант добавил, что именно русские принесли «величайшую жертву, чтобы сдержать нацистов и победить их». Он призвал западные страны не забывать об этом. Это, по словам Роджера Уотерса, особенно актуально в настоящее время, когда Запад критикует РФ и «потрясает» перед ней оружием.

Такое поведение стран Запада Роджер Уотерс назвал «совершеннейшим безумием».