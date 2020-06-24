Экс-ведущая «Орла и решки» Неведрова рассказала о перенесенной операции

Саратов, 24 июня. Телеведущая Натали Неведрова сообщила подписчикам о проведенной операции. Ей увеличили грудь, что, по ее мнению, придаст ей уверенности в себе.

Бывшая ведущая передачи «Орел и решка» честно призналась, что об этом она мечтала давно. В подростковом возрасте маленькая грудь стала поводом для издевательств со стороны дворовой компании.

«Грудь всегда была моим уязвимым местом. Те, кто давно читают меня, знают, как подростком я плакала у мамы на коленях, жалуясь на то, что у всех есть, а у меня нет. И что ребята во дворе постоянно чмырят меня доской», — поделилась болью теледива.

Неведрова рассказала, что сейчас у нее послеоперационный период, который сопровождается слабостью и головокружением. Поесть нормально она пока не в состоянии. Ей капают обезболивающее. Тем не менее, она считает, что жизнь прекрасна.

«Мне выполнили якорную подтяжку и восполнили объем круглыми имплантами. Дополнительно эстетически поправили растянутую кожу над пупком», — сообщила подробности обладательница нового бюста.

Добавим, что операцию делали в клинике в Саратове. Теледива констатировала, что в Москве такая услуга будет намного дороже. Результат она обещала потом продемонстрировать.