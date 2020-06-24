Российская нефть резко подорожала в Европе

Москва, 24 июня. Стоимость барреля российская нефти марки Urals в Европе с начала июня подорожала на 7,42 доллара. К настоящему моменту стоимость барреля Urals достигла 45,06 доллара. Об этом свидетельствуют данные ценового агентства Argus.

«Urals по-прежнему продается с премией к эталону Brent на фоне ограниченного предложения. Так, премия на партии российского сорта в Северо-Западной Европе 23 июня составила 1,55 доллара за баррель. На Южном рынке премия составляет 2,55 доллара», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в начале июня Саудовская Аравия рекордно повысила цены на нефть после успешного завершения переговоров в формате ОПЕК+. Эр-рияд отменил все скидки на нефть для покупателей в Европе и Азии, которые действовали ранее.