Донбасс, 24 июня. ДНР под обстрелами минометов и гранатометов. Полковник Киселев раскрыл имена причастных к артударам по республикам украинских офицеров. Армия Украины несет потери. Новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

На территории Донецкой Народной Республики зафиксировано шесть обстрелов со стороны войск Киева за сутки. Огонь на мариупольском и донецком направлениях велся из минометов калибром 82 и 120 мм, на горловском — из гранатометов. В зону обстрелов вошли Горловка, Донецк, Минеральное и Саханка. В Луганской Народной Республике сутки прошли спокойно.

Небоевые потери ВСУ

В луганском армейском корпусе корреспонденту ФАН рассказали о некоторых фактах небоевых потерь противника за несколько последних суток. После занятий по служебной подготовке в 30-й механизированной бригаде боец во время чистки оружия случайно выстрелил в себя из автомата. С тяжелым ранением старший солдат Литвиненко находится в больнице Харькова.

Еще одна небоевая потеря зафиксирована в 35-й бригаде морской пехоты. На железнодорожной станции Константиновка в Донецкой области во время разгрузки боевой техники самоходная артиллерийская установка «Акация» перевернулась, придавив насмерть солдата Манкельского. Третий случай произошел во время проведения учебных стрельб 25-й воздушно-десантной бригады в селе Дмитровка Луганской области. Выпущенный из противотанкового ракетного комплекса боеприпас взорвался в нескольких метрах от позиций расчета. Оператор расчета Лижевий ранен осколками ракеты и доставлен в военный госпиталь.

Сотрудники СБУ задерживают мирных жителей

Уже в первые дни работы пункта пропуска через линию соприкосновения в Донбассе в районе Еленовки свою работу активизировали сотрудники украинских спецслужб. На украинской стороне перехода во время движения в сторону Волновахи с применением насилия задержан гражданин ДНР, который направлялся к своим родственникам, сообщают в оборонном ведомстве ДНР. Задержанного доставили в Мариупольский отдел СБУ, где его принуждают давать ложные показания в отношении себя об участии в боевых действиях.

Коммунист раскрыл имена причастных к обстрелам ЛНР

Корреспондент ФАН пообщался с бывшим полковником Народной милиции ЛНР, который на данный момент является помощником министра внутренних дел республики, Виталием Киселевым, позывной Коммунист. Офицер рассказал, что благодаря работе горячей линии министерства внутренних дел, а также работе мобильного приложения Get contact установлен ряд лиц, непосредственно причастных к нанесению артиллерийских ударов по городам и поселкам ЛНР, расположенным на линии или вблизи линии соприкосновения.

Первый в списке — капитан ВСУ Погосян Карапет Павлушович. Этот офицер занимает должность начальника связи — командира взвода управления артиллерийского дивизиона 58-й мотопехотной бригады армии Украины. Именно Карапет обеспечивает прохождение приказов на открытие огня, передачу данных для стрельбы и их корректировку. Следующий — лейтенант Пастушенко Всеволод Николаевич, замкомандира самоходной батареи по морально-психологическому обеспечению 26-й бригады ВСУ. По словам Киселева, задачей Пастушенко являются мероприятия по оправданию боевых действий ВСУ. Фактически он «промывает мозги» личному составу бригады.

Еще один — лейтенант Шевчук Руслан Леонидович, командир зенитного артиллерийского взвода 12-го мотопехотного батальона 72-й мехбригады. Батальон этот в свое время был набран из националистов в Киеве и области, отметился военными преступлениями в Вергунке и Красном Яре (пригороды Луганска), рассказывает Коммунист. Лейтенант Шевчук принимал участие в уничтожении беспилотников наблюдательной миссии ОБСЕ, а также в обстрелах из малокалиберных зениток мирных поселков в районе Кировска.

Сослуживец Шевчука — лейтенант Покидько Павел Михайлович, командир противотанкового взвода 12-го мотопехотного батальона 72-й мехбригады. Этот офицер не только отдавал приказы, но и лично наводил установки ПТУР по домам поселков Голубовское и Березовское. Все имеющиеся данные переданы в Генеральную прокуратуру ЛНР для приобщения к уголовному делу о геноциде народа Донбасса, сообщил Виталий Киселев.

В завершение Коммунист отметил, что ни одно военное преступление против народа Донбасса не останется безнаказанным, все причастные будут установлены и привлечены к ответственности.