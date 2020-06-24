США могут лишить WADA финансовой поддержки

Вашингтон, 24 июня. Управление по борьбе с наркотиками в США выдвинуло условие Всемирному антидопинговому агентству (WADA). Чиновники настаивают, что если организация не проведет реорганизацию, то денег от Вашингтона больше не получит.

Свой доклад по WADA управление направило Конгрессу США. Чиновники считают, что агентство надо реорганизовать, чтобы обеспечить эффективность, честность и независимость.

В докладе управление настаивает на том, чтобы голосование в WADA по принимаемым решением было пропорциональным. Иными словами, кто больше платит, тот и «рулит». В документе четко сказано, что Вашингтон ежегодно тратит на агентство 2,7 млн долларов. Столько денег WADA не дает больше никакое другое государство.

Чиновники подчеркивают, что предлагаемый ультиматум отвечает интересам американских налогоплательщиков, которые должны видеть отдачу от расходования их денег.