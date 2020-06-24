Пушков напомнил выступающему против парада Победы Макаревичу слова о Крыме

Москва, 24 июня. Известный российский и советский музыкант Андрей Макаревич считает лишним проведение в России парада Победы. Лидер «Машины времени» заявил, что любил бывать на подобных мероприятиях, когда ему было восемь лет, но уже в зрелом возрасте не видит смыла в его проведении. Заявление музыканта прокомментировал сенатор Алексей Пушков.

«Кому не нужен Крым, тому не нужен и парад Победы. Да и Победа, собственно тоже. Да и страна не нужна – лишь бы пить баварское. И история России не нужна», – написал сенатор Telegram-канале.

Напомним, что Андрей Макаревич нередко высказывался о присоединении Крыма к России в негативном ключе. Музыкант говорил, что это событие является ошибкой. Несколько лет назад он также заявил, что России нужно было купить полуостров, чтобы не обострять отношения с украинской стороной.

Музыкант также любит критиковать своих поклонников, которые положительно высказываются о результатах референдума 2014 года.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по обороне, офицер запаса ВДВ Александр Шерин заявил, что известному музыканту не стоит ставить миллионы своих поклонников в сложное положение словами о «ненужности» парада Победы.