Военные корабли ВМФ РФ сопровождают суда, способные достроить «Северный поток — 2»

Москва, 24 июня. Российские военные корабли сопровождают суда «Газпром флота», которые будут принимать участие в строительстве газопровода «Северный поток — 2». Об этом свидетельствуют данные навигационных порталов Marinetraffic и Vesselfinder.

24 июня суда «Газпром флота» «Остап Шеремета» и «Иван Сидоренко» прибыли к берегам Мальты. На разных участках пути их сопровождали корвет «Василий Быков», фрегат «Адмирал Григорович» и буксир «Профессор Николай Муру», которые входят в состав ВМФ РФ. 30 июня «Остап Шеремета» и «Иван Сидоренко» должны прибыть к проливу Гибралтар.

Напомним, в конце 2019 года США ввели санкции против российского проекта «Северный поток — 2». Под санкции США попали иностранные компании, принимающие участие в строительстве российского газопровода. После этого швейцарская компания Allseas прекратила работы по строительству газопровода.

Позднее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими специалистами, так как для этого нет технологических препятствий.

Российский проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух нитей газопровода из РФ в Германию по дну Балтийского моря. США и некоторые европейские государства выступают против реализации проекта. Германия и большая часть стран Евросоюза поддерживают строительство «Северного потока — 2», отмечая, что данный проект преследует исключительно коммерческие цели.