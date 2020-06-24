В честь 75-летия Победы в Петербурге проехала колонна ретро-трамваев. ФАН-ТВ

Участниками ретро-парада «Трамвай Победы» стали исторические вагоны МС, ЛМ-33 и грузовой трамвай военных лет.

Колонна начала свое движение от Музея городского электрического транспорта Санкт-Петербурга, проехала по центру города и завершила путь на Инженерной улице неподалеку от Блокадной подстанции. По словам директора СПб ГУП «Горэлектротранса» Дениса Минкина, трамвай по истине можно считать символом блокадного Ленинграда.

«Для того чтобы проявить героизм надо доехать до места подвига, как это сделать без транспортного средства, тогда работал только трамвай. Метро в Питере запустили в 55-м, троллейбус остановился, автобусы все ушли на фронт. Бензина не хватало и дизельного топлива, поэтому возможно было передвижение только с помощью трамваев. Причем он работал как пассажирский, так и грузовой. Возили и продукцию промышленных предприятий, и песок для ремонта дорог, и любые иные грузы именно трамваем», — сказал Минкин.

Пассажирами ретро-трамваев стали ветераны ВОВ и представители правительства Северной столицы. Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что люди в годы войны делали невозможное, подвиг их невозможно забыть.

«Если сегодня говорить о нашем ленинградском трамвае, представить себе 8 марта 1942 года. Пошел первый грузовой трамвай. Это трамвай, который привозил боеприпасы, в госпитали доставлял раненых, эвакуировал ценности из Эрмитажа и других музеев нашего города. Это было очень ценно. <…> Один из фашистов писал: «Мы тогда поняли, что мы проиграли войну, что жители этого города, они сильнее по духу», — отметил Беглов.

Трамвайное движение было остановлено в декабре 1941 года, его удалось восстановить уже в апреле 1942 года, пять маршрутов связали весь город. С одной пересадкой можно было добраться в любой район. Именно благодаря работе трамваев жизнь в Ленинграде не угасла и День Победы стал ближе.