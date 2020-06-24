Путин рассказал, кому не место в его окружении

Москва, 24 июня. Лидер России Владимир Путин подчеркнул, что людям, которые не верят в РФ, нет места в его окружении. В беседе с лауреатами Государственных премий он подчеркнул, что рядом с ним таких персон точно нет.

«Кто сказал: надеюсь, в вашем окружении нет людей, которые не верят в Россию? В моем окружении не может быть таких, которые не верят в Россию. Просто исключено», — заверил президент.

Напомним, что лауреат премии, директор музея-усадьбы Сергея Рахманинова «Ивановка» Александр Ермаков пригласил главу государства посетить учреждение культуры. Он также предложил направлять к нему на перевоспитание тех, кто сомневается в силе России.

Ранее российский лидер рассказал, что своих подчиненных предпочитает критиковать «за закрытыми дверями», потому что не любит показной манер. Путин обратил внимание, что никогда не позволял оскорбления или унижения в адрес подчиненных.