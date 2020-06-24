Парад в честь 75-й годовщины Победы прошел в Луганске

Луганск, 24 июня. Парад, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошел в Луганске. Подробности — в репортаже Федерального агентства новостей.

В рамках парада на главную площадь города вынесли Знамя Победы и флаг ЛНР. В мероприятии задействовано более двух тысяч человек личного состава. Парадные расчеты состоят из подразделений Народной милиции ЛНР, министерства внутренних дел, министерства чрезвычайных ситуаций, парадных расчетов молодогвардейцев, юнармейцев и барабанщиков кадетского корпуса.

Парад военной техники и вооружения возглавлял танк Т-34 в сопровождении военных мотоциклов времен Великой Отечественной войны. Кроме того, в колонне прошли танки Т-72, боевые машины пехоты БМП-2, бронетранспортеры БТР-80, самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», гаубицы 2А65 «Мста-Б», гаубицы Д-30, реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град» и зенитные ракетные комплексы 9К35 «Стрела-10». Всего было задействовано более 100 единиц военной техники.