Раскрыт способ, как избежать комиссии за переводы в Сбербанке

Москва, 24 июня. Сбербанк начал взимать комиссию в размере 1% за денежные переводы между клиентами банка, в случае превышения лимита, который составляет 50 тысяч рублей в месяц. Однако выяснилось, что данное ограничение можно обойти.

«Можно увеличить сумму переводов без процентов до 150 тысяч рублей, но надо чуть-чуть повозиться», — написал журналист Александр Плющев в своем Telegram-канале.

По его словам, можно обойти данное ограничение с помощью системы быстрых платежей (СБП). Плющев отметил, что у каждого банка есть лимит бесплатных переводов в этой системе. Лимит Сбербанка в СБП составляет 100 тысяч рублей в месяц. Таким образом любой клиент Сбербанка может увеличить общий лимит до 150 тысяч рублей в месяц.

Ранее стало известно, что Сбербанк отменил возможность осуществлять бесплатные денежные переводы через банкоматы. Теперь за перечисление любой суммы необходимо платить 1%.

При этом в Сбербанке отметили, что клиенты могут увеличить лимит оформив подписку. Стоимость месячной подписки составляет 99 рублей и позволяет осуществлять переводы на общую сумму до 100 тысяч рублей, а за 134 рубля клиенты Сбербанка могут приобрести безлимитную подписку на переводы.