Москва, 24 июня. Турецкая партия «Родина» предложила признать Крым российским регионом. Об этом говорится в Черноморско-средиземноморском плане дружбы и мира, который был представлен в ходе рабочего совещания, прошедшего в онлайн-формате.

В документе также говорится о ликвидации баз США и НАТО в регионе и признании Республики Абхазия и самопровозглашенной Турецкой Республики Северного Кипра. Кроме того, речь в плане идет о налаживании мирной жизни в Сирии.

Председатель комитета по образованию, науке и молодежной политике Совета крымских татар при главе Крыма Лемара Селендили на встрече рассказала, что положение крымских татар после воссоединения полуострова с РФ значительно улучшилось. По ее словам, крымские татары получили права других тюркских народов в России, а крымскотатарский язык стал официальным.

«В течение почти 25 лет мы жили в плохих условиях, когда электричество и вода постоянно отключались, дороги были разбиты, а школы не строились. За последние пять лет эти проблемы начали решаться. Экономическое положение крымских татар начало улучшаться», — подчеркнула Лемара Селендили.

Как заметил аналитик Центра стратегических исследований Sahipkiran Кюршад Орнек, «Крым по-факту никогда не был украинской землей». Он призвал внешнеполитическое ведомство Турции наладить отношения с полуостровом.

Глава бюро международных отношений партии «Родина» Семих Корай объяснил смысл Черноморско-средиземноморского плана дружбы и мира. По его словам, главная цель документа заключается в том, чтобы оставить американцев в одиночестве в регионе и укрепить «оси сотрудничества между Турцией и Россией».

Воссоединение Крыма с РФ произошло в 2014 году. Тогда был проведен референдум, результаты которого свидетельствовали о том, что подавляющее число жителей полуострова хотят войти в состав России. Голосование было согласно всем нормам международного права и Устава ООН. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Российская Федерация «не приобретала Крым», а жители полуострова на референдуме приняли решение войти в ее состав.