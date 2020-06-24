Глава МИД Греции заявил, что Турция подрывает мир в Восточном Средиземноморье

Афины, 24 июня. Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас рассказал об итогах встречи с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем в Эвросе. Глава греческого МИД заявил, что Турция продолжает подрывать безопасность, стабильность и мир в Восточном Средиземноморье. Об этом сообщается на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

«Турция постоянно нарушает суверенитет Ливии, Сирии, Ирака и нашего партнера по ЕС — Республики Кипр. В Ливии, явно пренебрегая международным правом, она (Турция. — Прим. ФАН) нарушает эмбарго, наложенное ООН, в преследовании своих неоосманских целей. Она открыто игнорирует неоднократные призывы Европы уважать международную законность», — заявил Дендиас.

Министр иностранных дел Греции также отметил проницательность и своевременность недавних замечаний президента Франции Эммануэля Макрона в отношении Турции.

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) процитировало французского лидера, который заявил, что инцидент с турецким кораблем в Ливии стал свидетельством «смерти мозга» НАТО, — так Макрон недвусмысленно намекнул на то, что Турция больше не может состоять в Североатлантическом альянсе. Президент Франции отметил, что в НАТО сейчас наблюдаются серьезные проблемы. Так он прокомментировал отказ экипажа турецкого военного корабля осмотреть перевозимый им груз у ливийского побережья.