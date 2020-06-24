«МВД» ПНС Ливии пытается скрыть за новыми КПП переброску Турцией сирийских наемников

Так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии ограничивает передвижение мирных жителей на оккупированных боевиками незаконных вооруженных формирований территориях, чтобы уменьшить количество сообщений о сирийских террористах-наемниках, завербованных турками для ПНС. Такое мнение высказали эксперты в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН).

Ранее в «МВД» марионеточного триполитанского режима Файеза Сарраджа заявили об открытии дополнительных контрольно-пропускных пунктов (КПП) в ливийской столице, а также в районах ас-Сарадж и ас-Свани. При этом в ведомстве, которым руководит известный террорист Фатхи Башага, попытались оправдать такие меры якобы «необходимостью обеспечения комфорта граждан, защитой жизненно важных объектов и сохранения государственной и частной собственности».

Примечательно, что заявление со стороны триполитанских «силовиков» о появлении в Триполи и окрестностях новых КПП совпало с сообщениями Организации Объединенных Наций о резком увеличении в Ливии числа перемещенных лиц за последний месяц. В международной организации отмечают, что мирное ливийское население массово покидает захваченные боевиками ПНС населенные пункты, спасаясь от беспредела, который имеет место на оккупированных бандитами и сирийскими наемниками территориях.

По мнению эксперта по геополитике, члена-корреспондента РАЕН Константина Соколова, размещение дополнительных контрольно-пропускных пунктов представителями «МВД» ПНС направлено не только на предотвращение массового исхода гражданского населения, но определенно служит для ограничения их перемещения.

Собеседник ФАН предположил, что за счет таких «мероприятий» марионеточное «правительство» Файеза Сарраджа по-прежнему пытается скрыть факты продолжающейся переброски Анкарой сирийских наемников в Ливию. Однако, как заметил эксперт, об истинных мотивах боевиков ПНС можно только догадываться. Он добавил, что точно можно сказать лишь, что главной целью вооруженных группировок в Триполи являются продолжение боевых действий и захват все новых территорий североафриканского государства под свой контроль.

«Здесь дело заключается не только в утечке населения. Понятно, что на стороне армии Халифы Хафтара гораздо большая часть населения Ливии, поскольку это национальные силы, а «правительство» в Триполи пришло к власти на волне «международных штыков». Конечно, возможно, что ПНС пытается таким образом ограничить перемещение гражданского населения ливийской столицы, чтобы горожане меньше сообщали о сирийских наемниках, перебрасываемых Турцией. На самом деле мы можем только догадываться, поскольку фактуру нам никто не предлагает. Анализировать отдельные факты нет возможности, но можно анализировать цели. Цель конечная всего этого — усиление боевых действий. По всей видимости, какие-то гарантии от внешних сил «правительство» в Триполи получило», — констатировал эксперт по геополитике.

Аналогичное мнение выразил и военный эксперт, бывший начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС РФ Сергей Хатылев. Он не исключает возможности, что ограничение передвижения ливийских граждан направлено прежде всего на сокрытие данных о прибывающих сотнями на территорию Ливии наемниках, переправляемых турецкими властями из сирийского Идлиба для пополнения живой силой рядов бандформирований ПНС.

«Очевидно, что «силовики» ПНС намеренно препятствуют перемещению мирного населения Триполи, создавая новые контрольно-пропускные пункты, чтобы ливийцы меньше видели террористов-наемников, которых Анкара продолжает переправлять из Сирии. Этот перечень мер предпринимается, как раз таки чтобы жители ливийской столицы не сообщали в социальных сетях о прибытии все большего количества сирийских боевиков», — считает военный специалист.

Напомним, Турция продолжает оказывать активную военную поддержку так называемому Правительству национального согласия Ливии, поставляя боевикам в Триполи и Мисурате современное вооружение и боевую технику в обход эмбарго ООН. Также Анкара не прекращает пополнять наемниками ряды триполитанских бандформирований. Многие из завербованных турками джихадистов являются членами запрещенных в России террористических организаций: «Исламское государство»1, «Аль-Каида»1, «Братья-мусульмане»1 и прочих радикальных исламистских группировок.

1 Организация запрещена на территории РФ.