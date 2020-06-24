Адвокат Ефремова назвал сумму возможной компенсации семье Захарова

Москва, 24 июня. Адвокат российского актера Михаила Ефремова заявил, что его подзащитному незачем продавать свою недвижимость для того, чтобы расплатиться с семьей погибшего в ДТП Сергея Захарова. Об этом защитник артиста заявил в интервью порталу «СтарХит».

Ранее в СМИ появилась информация, что Ефремов собирается продать дом в Прибалтике, где он поправлял свое здоровье из-за хронической астмы, чтобы расплатиться с семьей погибшего в аварии Сергей Захарова. Также утверждалось, что часть вырученных от продажи средств Ефремов собирается оставить на жизнь семье и детям, пока он будет в заключении.

«Михаилу Олеговичу не нужно ничего продавать, чтобы выполнить решение суда», — сообщил адвокат актера Эльман Пашаев.

Пашаев подчеркнул, что по его опыту по суду сумма компенсации должна составить порядка миллиона рублей, в лучшем случае 1,5 миллиона. Такую сумму Ефремову собрать будет не сложно, хватит одного звонка друзьям, считает Пашаев.

Адвокат напомнил, что Ефремов был готов выплатить семье погибшего значительно большую сумму и при этом не собирался ничего продавать.

Напомним, что 8 июня Михаил Ефремов на своей машине выехал на встречную полосу на Смоленской площади в Москве и врезался в фургон. Водитель пострадавшей машины умер в больнице спустя несколько часов после аварии. Экспертиза установила, что актер находился в состоянии алкогольного опьянения. Теперь Ефремову грозит длительное тюремное заключение.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что сторонники Михаила Ефремова пытаются оказывать давление на суд, чтобы отмазать его от наказания за смертельную аварию.