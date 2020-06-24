Тимати возмутил фанатов покупкой тигренка

Москва, 24 июня. Рэпер Тимати купил тигренка и опубликовал фото с новым питомцем. Полосатую кошку назвали Рони, написал певец в Instagram. Новое приобретение вызвало поток критики со стороны подписчиков.

Некоторые пользователи напомнили, что покупка экзотических животных была модой в 90-х годах прошлого века. Кто-то возмутился тем, что тискать такое животное нельзя.

Исполнитель ответил фанатам, что для Рони выделана просторная территория, которую не мог предоставить никакой зоопарк. Что касается нежного обращения, Тимати считает, что тигренку два месяца и пока «тисканье» хищнику не вредит.

«Он живет на свободе, на территории большого зоопарка. Это не домашнее животное, естественно. Но пока ему два месяца, можно и потискать», — ответил певец подписчикам.

Поток людского мнения не прекращался, выдержка рэпера закончилась. Подчеркнув, что люди пишут «тупые комментарии», он отказался дальше что-либо отвечать на замечания фанатов.

Напомним, что ранее телеведущая Ксения Собчак заявила, что Тимати «рехнулся». Заявление она сделала после того, как певец вместе с Джиганом выпустил песню, где есть слова про интимное видео с участием светской львицы.