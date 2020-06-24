Москва, 24 июня. Президент России Владимир Путин заверил, что эпидемия коронавирусной инфекции отступит и жизнь вернется в нормальное русло. Об этом глава государства заявил в ходе общения с лауреатами государственных премий за 2019 год.

«Надеюсь, что жизнь сейчас восстановится, войдет в нормальное русло и будет проще, спокойнее работать. Но тем не менее, я уже публично сказал об этом, нужно быть пока аккуратными. Доктора знают, о чем я говорю. Надеюсь, вы меня поддержите», — сказал российский лидер.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая вспышка пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что источником заболевания стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время количество инфицированных во всем мире достигает 9,3 миллиона человек. От коронавирусной инфекции погибло более 477 тысяч человек.

В России зафиксировано более 606 тысяч случаев, 8,5 тысячи человек умерли. Более 368 тысяч человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц.

Многие эксперты уверены, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.