Бредихин рассказал о последствиях для Турции после обвинений МУС

Последствия обвинений Международного уголовного суда (МУС) в адрес Турции будут сугубо экономическими. Об этом в эксклюзивном комментарии Федеральному агентству новостей (ФАН) заявил кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт», политолог Антон Бредихин.

Напомним, советник Международного уголовного суда (МУС) Мухаммад Баккар обвинил Турцию в совершении военных преступлений в Ливии. По словам представителя МУС, действия Анкары идут вразрез со ст. 7 Римского статута Международного уголовного суда, то есть речь идет о преступлениях против человечества.

Турции грозит бойкот со стороны арабских стран

«Вопрос в том, что арабские страны не хотят дальнейшего расширения влияния Турции на свои территории. Соответственно, они пытаются выработать какую-то общую стратегию в данном вопросе, и МУС входит в эту стратегию», — считает Бредихин.

Он отметил, что в ближайшее время мировое сообщество может ожидать совместного заявления от ряда арабских государств о том, что пора ограничить влияние Анкары, а «Эрдоган отнюдь не султан».

«Пора по-другому реалии выстраивать. Я думаю, что из этого (обвинений МУС. — Прим. ФАН) в дальнейшем выйдет бойкот арабских стран по отношению к Турции таким образом, чтобы Анкара больше не смогла вникать в политическом, военном и экономическом форматах в их (арабских стран. — Прим. ФАН) деятельность», — утверждает эксперт.

По словам собеседника ФАН, бойкот ударит по зависимым от других государств сферам в Турции — главным образом по туризму. Антон Бредихин отметил, что в Турции отдыхают не столько россияне и европейцы, сколько выходцы из арабских стран, а на фоне описываемого сценария Анкаре грозят резкие сокращения потока туристов и, как следствие, доходов.

«Следом пойдет бойкотирование рынка недвижимости, который является вторым по важности в Турции в принципе, и он финансируется со стороны арабов. В контексте желания Турции захватить арабские земли Сирии, Ирака, Ливии и других государств могут произойти разрыв отношений и дальнейшее выдавливание Турции из всего Магриба и Востока в целом», — считает политолог.

Что дадут обвинения МУС в адрес Турции?

Обвинения со стороны Международного уголовного суда (МУС) в чем бы то ни было — серьезный прецедент для того, чтобы предпринять меры: создать трибунал, завести дело и т. д. Однако будет ли это иметь смысл на фоне игнорирования Турцией всех международных договоренностей, достигнутых в Москве и Берлине по Ливии, а также присутствия в Средиземноморье европейской миссии IRINI, призванной осуществлять мониторинг за соблюдением оружейного эмбарго ООН?