Разговоры о коронавирусе стали причиной крушения самолета в Пакистане

Исламабад, 24 июня. Министр гражданской авиации Пакистана Гулам Сарвар Хан заявил, что разговоры пилотов Airbus A320 о коронавирусе стали в том числе причинами крушения самолета 22 мая.

Пакистанский чиновник подчеркнул, что командир воздушного судна был опытным летчиком. Хан признался, что ему грустно от того, что самоуверенность и занятие посторонним делом привели к трагедии.

Министр рассказал, что высота полета на расстоянии 10 миль от посадочной полосы должна быть 2500 футов, самолет почти в три раза превысил показатель. Диспетчеры несколько раз предупреждали пилота о недопустимой высоте, на что он отвечал, что справится.

Хан отметил, что два двигателя были повреждены после первой попытки приземления. Диспетчеры, по словам министра, не сообщили летчикам о возгорании двигателей. В итоге, и они, и летчики нарушили протокол.

Напомним, что в результате трагедии в районе города Карачи погибли 97 человек, двоим удалось выжить.