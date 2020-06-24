Сирия, 24 июня. Боевики «Хайят Тахрир аш-Шам»1 ранили трех мирных жителей в Идлибе. Террористы «Исламского государства»1 взяли на себя ответственность за двойной теракт в Алеппо. В Хасаке продолжается демонстрация у штаб-квартиры ООН. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: направили подкрепления в Даръа и развернули новые блокпосты.

ВС Турции: ведут обстрел опорных пунктов боевиков «Отрядов народной самообороны» в Алеппо.

«Исламское государство» (ИГ1, ИГИЛ1): взяло на себя ответственность за двойной теракт на востоке Алеппо.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: ранила трех мирных жителей при перестрелке с членами оперативной комнаты «Фа-Асбату» на западе Идлиба.

Провинция Алеппо

На севере провинции возобновились боевые действия турецкой армии против курдских бандформирований. По данным агентства Step News, турецкая артиллерия ведет массированный обстрел позиций «Отрядов народной самообороны» вблизи авиабазы Менаг. Под удар также попали укрепления группировки в районе поселения Мареа, отдельные столкновения отмечались в окрестностях города Африн.

Террористы «Исламского государства» распространили заявление, в котором взяли на себя ответственность за два взрыва заминированных автомобилей в городе Манбидж. Целью атаки террористов являлись блокпосты и патрули «Демократических сил Сирии». Ранее группировка взяла на себя вину за убийство полевого командира «Сирийской национальной армии». Террористы установили самодельную бомбу в его автомобиль, которая детонировала, когда машина двигалась на дороге между городами Аль-Раи и Аль-Баб. По версии террористов, при взрыве пострадало несколько турецких военнослужащих, однако Министерство обороны Турции о потерях не сообщало.

Провинция Даръа

Отряды 4-й дивизии сирийской армии развернули сегодня днем новые контрольно-пропускные пункты в западной части провинции Даръа в рамках планового укрепления своих позиций в регионе. Местные источники сообщают, что отряды САА и подкрепление Корпуса Стражей Исламской революции были развернуты в районе поселения Сахм-аль-Джулан к западу от города Даръа. Блокпосты были также установлены в самом городе. Отметим, что расширение военного присутствия правительственных войск был вызвано ростом активности «спящих ячеек» боевиков, которые участили нападения на представителей официальной власти в провинции.

Провинция Идлиб

Три человека были ранены в лагере беженцев Вади Халед, расположенном к западу от города Идлиб. Как сообщает новостное агентство Al Nour, жители лагеря пострадали в результате перестрелки, которая завязалась между членами запрещенной в РФ группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» и боевиками оперативного штаба «Фа-Асбату». Столкновения боевиков также отмечались в западной части города, где отряды «Хурас ад-Дин» взяли штурмом тюрьму и перекрыли дороги в занятых ими кварталах. Напомним, что конфликт между группировками вспыхнул несколькими сутками ранее по вине «Хайят Тахрир аш-Шам», которая арестовала лидера «Таухид валь-Джихад» Абу Салаха аль-Узбеки и сутки спустя задержала в Сармаде бывшего полевого командира Абу Малека ат-Тали. Причиной ареста последнего послужили публичные заявление о царящей в «Хайят Тахрир аш-Шам» коррупции и призывы к вступлению в «Фа-Асбату», к которой уже примкнули боевики «Хурас ад-Дин» и «Ансар ад-Дин».

Провинция Хасака

По данным агентства Alkhabour21, в городе Камышлы продолжается сидячая забастовка у штаба подразделения ООН. Протестующие требуют от ООН повлиять на Турцию.

Главарь «Демократических сил Сирии» Мазлум Абди опубликовал на своей странице в социальной сети Twitter обращение, в котором тоже осудил военную агрессию турецкой армии. Абди также заявил, что действия Анкары нарушают международное право, а также идут вразрез российско-турецких соглашения от 22 октября 2019 года, которые предусматривали прекращение военных действий на севере и востоке Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.