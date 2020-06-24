Сенкевич призвал подключать общественные организации к работе с проблемными детьми

Санкт-Петербург, 24 июня. Необходимо работать с проблемными детьми и подключать к этому процессу общественные организации. Об этом заявил член ОС при уполномоченном при президенте РФ по правам человека Михаил Сенкевич в рамках онлайн-эфира в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» на тему «Они же дети: что делать с малолетними бандитами?».

«Надо работать с детьми. Я лет 5–6 назад в Общественной палате в Госдуме говорил [об этом]. Когда пошла контркультура АУЕ, все говорили, [что в этом нет] ничего страшного, а это уже не на Дальнем Востоке, а и в Москве есть», — сказал Сенкевич.

Он добавил, что момент упущен. По словам Михаила Сенкевича, для того, «чтобы посадить несовершеннолетнего, ему нужно очень много натворить». Эксперту напомнили о страшной трагедии в селе Каменка в Пензенской области, где сожгли мальчика, но наказания виновные избежали.

«В этом плане работы очень мало проводит полиция с трудными подростками. Надо общественные организации подключать. Эту дурь выбить у них из головы. У меня есть план, как ликвидировать на местном уровне, но я не буду открывать все секреты. Во-первых, обезглавить — есть взрослый, который вовлекает в преступление. Есть в школе те, кому уже 16–17 лет, их можно привлекать. Их много, они причисляют себя к АУЕ, хотя они не преступники, к ним подходят и предлагают платить копеечку за защиту», — рассказал Михаил Сенкевич.

Он призвал провести общественные слушания, чтобы обсудить эту тему. Член ОС при уполномоченном при президенте РФ по правам человека заметил, что заступаться за отмороженных мерзавцев не будет, однако будет «защищать тех детей, которых они обижают». Михаил Сенкевич прокомментировал и ситуацию в средних образовательных учреждениях, где учителя страдают от неадекватного поведения некоторых подростков.