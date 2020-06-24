Страховые пенсии по старости повысят до 19,2 тысяч рублей. События дня. ФАН-ТВ

Пенсионный фонд обнародовал проект изменений страховых пенсий в ближайшем будущем. Выплаты по старости в 2021 году должны вырасти до 17,5 тысяч (17 432) рублей. А к 2023 году — до 19 283 рублей. Министерство труда и социальной защиты подготовило документ, в котором говорится, что размер индексации страховой пенсии для неработающих пенсионеров в 2021 году составит 6,3%. При этом фиксированная плата к страховой пенсии с 1 января 2021 года будет составлять 6 044, 48 рубля, в 2022 году она возрастет до 6 401,10 рубля, а в 2023 — до 6759,56 рубля.

Российская нефть Urals вопреки опасениям продолжает расти в цене. С начала июня в Европе ее стоимость поднялась более чем на 7 долларов, до 45-46 долларов за баррель. Марка по-прежнему продается с премией к эталону Brent. Суммарно в июне морской экспорт Urals, снизится на 37 тысяч баррелей в сутки относительно майского уровня — примерно до 5,5 миллиона тонн. А кроме того, ожидается и дальнейшее снижение поставок в июле. Так, морские отгрузки сорта 1-10 июля снизятся примерно на 440 тысяч баррелей в сутки относительно уровня текущего месяца, до 863 тысяч баррелей в сутки. По крайней мере так выглядит предварительная программа экспорта.

Бизнес Москвы восстанавливается от пандемии

Столичный бизнес пробудился — активность предприятий в Москве достигла докризисных показателей. А ведь еще не все ограничительные меры, введенные из-за пандемии, отменили в белокаменной. Но послабления все же имеются и, как следствие, в привычный ритм жизни стараются вернуться все. Заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и земельно-имущественных отношений Владимир Ефимов прокомментировал ситуацию.

«Сейчас уровень деловой активности столичных предприятий не просто вернулся к докризисному уровню, но и превысил его. <…> Так среднесуточный оборот столичных предприятий за прошлую неделю составил 27,8 млрд рублей, что на 13% выше показателя предыдущей недели, на 11% выше недели 23–29 марта, а уровень аналогичного периода прошлого года он превышает на 35%», — отметил чиновник.

На 59% вырос среднесуточный оборот ресторанов и кафе в Москве. Приток клиентов появился тогда, когда заведениям общепита разрешили открыть окна и двери, работать на вынос, а не только на доставку. Активно восстанавливаются также деятельность малых и средних предприятий, в частности бытовые и стоматологические услуги и, конечно, индустрия гостеприимства.