Головченко объяснил распределение россиян на пунктах голосования по конституции

Москва, 24 июня. Все участники дистанционного электронного голосования в Москве проверяются Центральной избирательной комиссией РФ. Об этом сообщил депутат Московской городской думы Валерий Головченко.

Головченко подчеркнул, что в Москве 1 миллион 51 тысяча человек открепились от избирательных участков, чтобы проголосовать дистанционно. По его словам, ЦИК РФ должен направить в участковые избирательные комиссии уведомления о том, что человек, выбравший электронное голосование, был вычеркнут из списка избирателей, которые голосуют традиционным способом.

«Таких уведомлений по Москве было направлено 1 087 633. Откуда взялись эти 30 тысяч и почему они все попали в Троицк? Эти 30 тысяч — это повторные уведомления. 30 тысяч электронных избирателей в заявлениях на электронное голосование допустили незначительные ошибки в адресе», — написал Головченко в своем Telegram-канале.

По его словам, чтобы перестраховаться ЦИК РФ отправляет уведомления в несколько участковых избирательных комиссий, руководствуясь совпадением адреса, а не имени и фамилии.

«Участки в Троицке — это участки, обслуживающие адреса без улиц. Поэтому именно это машина сочла совпадением и направила в эти УИКи на всякий случай уведомления на исключения избирателей, которые на этих УИКах даже не зарегистрированы. Такая вот дальновидная машина в ЦИК РФ», — подчеркнул парламентарий.

Напомним, голосование за поправки в конституцию пройдет с 25 июня по 1 июля. Решение провести голосование в течение недели позволит обеспечить безопасность граждан в условиях эпидемии коронавирусной инфекции. Финальный день голосования станет выходным.

Кроме того, Центральная избирательная комиссия России одобрила проведение электронного голосования в Москве и Нижегородской области. Граждане РФ могут подать заявки на участие в электронном голосовании на сайте «Госуслуг».