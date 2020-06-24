500 байкеров провели праздничный пробег в Санкт-Петербурге. ФАН-ТВ

Питерские мотоциклисты решили по-своему традиционно отметить годовщину Победы в Великой Отечественной войне. 24 июня 500 человек провели своеобразный мотопарад от Васильевского острова до крейсера Аврора.

У участников самые разные мотивы присоединиться к параду, особенно учитывая трагические страницы в истории города, связанные с войной.

«У меня обе бабушки пережили всю блокаду, были медсестрами в госпитале. Это дань памяти близким, родным, кто пережил эту войну», — рассказывает мотоциклист Георгий Медведовский.

Маршрут пролегал через Невский проспект, Садовую улицу и Троицкий мост. Железных коней украшали копии знамени Победы и флаги Санкт-Петербурга.

В этом году мотоциклистов было меньше, чем обычно — сказались ограничения, связанные с пандемией COVID-19. В прошлые годы для подобных мотопарадов не в диковинку была цифра в несколько тысяч байкеров.