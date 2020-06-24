Народ Ливии просит Египет ввести войска

Ливийские граждане вне зависимости от места своего проживания поддерживают усилия президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси, направленные на прекращение огня и кровопролития в стране, а также обеспечение безопасности населения Ливии. Об этом заявил председатель Палаты представителей Ливии Агила Салех в интервью новостному агентству Asharq al-Awsat.

Переход ПНС «красной черты» спровоцирует Египет

По словам представителя Восточного правительства, народ Ливии попросит Египет о военном вмешательстве в случае, если это понадобится для поддержания ливийской и египетской национальной безопасности. Салех отметил, что вмешательство иностранного государства во внутренний конфликт будет носить характер законной самообороны, в случае если террористические группировки и незаконные вооруженные формирования ПНС пересекут «красную линию» — захватят город Сирт.

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщало о режиме повышенной боевой готовности со стороны Египта вдоль ливийской границы. Египетский лидер Абдель Фаттах ас-Сиси объяснил принятые меры кризисом с безопасностью в регионе, а также потребовал прекращения иностранного вмешательства во внутренние дела Ливии и расформирования всех вооруженных группировок в стране.

В беседе с корреспондентом арабского издания Агила Салех отметил, что ливийцы единодушно поддерживают усилия президента Египта по реализации «Каирской декларации». Напомним, положения документа направлены на прекращение огня и возобновление внутриливийского диалога. Представитель ливийского парламента выразил признательность египетскому президенту, подчеркнув, что его позиция в поддержку народа Ливии является исторической и не будет забыта.

Председатель Палаты представителей отметил, что при этом ас-Сиси не склоняется к поддержке кого-то из участников кризиса, а только способствует установлению диалога между ними. В своем заявлении он выразил уверенность в том, что Египет не подведет ливийцев, так как египтяне в течение нескольких десятилетий поддерживали ливийский народ, отправляли еду и лекарства, и способствовали освобождению страны от оккупации ранее.

ПНС выгодна эскалация в Ливии

Агила Салех назвал международное требование о прекращении огня в стране краеугольным камнем «Каирской декларации». Он пояснил, что каждый, кто не хочет установления режима тишины в Ливии, является пособником хаоса в стране и желает эскалации для достижения своих собственных интересов. Председатель Палаты представителей заявил, что террористические группировки и сирийские наемники ПНС хотят продолжения боевых действий, чтобы заниматься потом мародерством на захваченных территориях и заполучить контроль над нефтяными объектами в стране, которые принадлежат народу.

В заключение собеседник Asharq al-Awsat заявил, что вооруженные формирования в Триполи должны быть расформированы добровольно или силой и переданы компетентным органам безопасности. Салех убежден, что международное сообщество поддерживает египетскую инициативу как способ решения ливийского кризиса.

Напомним, «Каирскую декларацию» уже поддержали в США, ОАЭ, Саудовской Аравии, России, Франции, Бахрейне и странах арабского мира.