Нижегородское отделение «Голоса» отказалось от наблюдения за голосованием по поправкам

Нижний Новгород, 24 июня. Ассоциация наблюдателей «Голос», которая ранее обещала тотальный мониторинг голосования по поправкам к Конституции России, оказалась близка к расколу. Региональные отделения стали отказываться от участия в наблюдении.

Нижегородский «филиал», чьи активисты считаются одними из самых сильных, принял решение не участвовать в наблюдении, о чем в своем заявления сообщила местный руководитель Марина Чуфарина.

Данный факт, как и, возможно, дошедшие жесткие споры оппозиционеров: «бойкотировать или голосовать протестно», по мнению экспертов, могут свидетельствовать о расколе внутри этого движения.

Отметим, что о разных точках зрения среди участников «Голоса» говорил и руководитель отделения в Екатеринбурге Александр Грезев. Он же и подтвердил, что некоторые «ячейки» отказываются от участия в наблюдении.

Сопредседатель «Голоса» Станислав Андрейчук внятно так и не смог объяснить решение нижегородского отделения. Он прикрылся рассуждениями о демократии, мол, каждый участник сам решает, что делать, сообщает интернет-проект «Антипропаганда».

Политолог Анна Федорова обратила внимание, что «Голос» является иностранным агентом, чью деятельность нельзя назвать прозрачной. Организация, по ее словам, каждый год пытается дискредитировать выборы в России любого уровня, пишет «Взгляд».