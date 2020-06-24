В МУС оценили действия Турции как военные преступления против человечества

Гаага, 24 июня. Турция совершила военные преступления против человечества, заявил советник Международного уголовного суда (МУС) Мухаммад Баккар в эфире телеканала Аl Arabiya.

«Турция совершила военные преступления против человечества во время своего нападения и привела наемников сражаться в Ливию», — утверждает Баккар.

По его словам, действия Турции нарушают положения, закрепленные в ст. 7 Римского статута Международного уголовного суда.

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) со ссылкой на данные ООН сообщало о том, что более 27 тысяч человек покинули Тархуну и Сирт с 4 июня из-за диктатуры террористов так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.

Боевики ПНС терроризируют мирных жителей захваченных ими городов. Так, в период с 6 по 7 июня в Тархуне были найдены массовые захоронения людей. Террористы поспешили обвинить в преступлениях ЛНА, однако, как выяснилось в ходе расследования ФАН, за убийствами мирных жителей стояли триполитанские группировки. В преступлениях Национальная комиссия по правам человека обвинила боевиков из вооруженных формирований, которые участвовали в операции «Рассвет Ливии». Ее контролировал министр МВД ПНС Фатхи Башага.

Жителям Сирта досталось не меньше. После того, как в Турции заявили об отказе от «Каирской декларации», инициированной Египтом совместно с Восточным правительством, глава ПНС Ливии Файез Саррадж поспешил подкрепить эту позицию, подвергнув обстрелу дома местных жителей на западе Сирта в районе Герара аль-Газах. В результате огня боевиков были разрушены жилые дома и погибли дети.

20 июня жители Сирта организовали на городской площади митинг в поддержку сил Ливийской национальной армии (ЛНА). Ранее Совет старейшин Сирта заявил о поддержке армии Халифы Хафтара в операциях по защите города. Кроме того, старейшины одобрили положения «Каирской декларации», направленные на мирное урегулирование ливийского кризиса.