Главные новости 24 июня

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий среды, 24 июня.

Согласно прогнозам Галины Янко, и у Харламова, и у Асмус еще будут дети в новых отношениях. Таролог рассказала, как сложится дальнейшая судьба Харламова и Асмус.

Автор Telegram-канала «Секс, картели, Фрида Кало» рассказывает о самом популярном маршруте для секс-туризма в Латинской Америке. Секс и криминал: темные аспекты туризма в Бразилии.

Специалист Минздрава заявил, что носить маски особенно важно в транспорте и общественных местах. Россиян предостерегли от ношения масок на подбородке.

Торжественное мероприятие длилось более часа. Парад Победы в Москве завершился пролетом 75 самолетов и вертолетов.

Вильфанд рассказал, почему в России повысился уровень солнечного излучения. Вильфанд предупредил россиян о повышенном уровне солнечного излучения.

Комик подверг критике предположение о том, что причиной их расставания стали политические разногласия. Харламов оценил «идиотскую» версию развода с Асмус.

С 1 августа увеличивается накопительная часть пенсии. ПФР рассказал об автоматической прибавке к пенсии.

Украинские власти создают барьеры для делегации депутатов от ОПЗЖ, желающих посетить парад Победы, заявил Виктор Медведчук. Медведчук рассказал о попытках Киева не пустить украинскую делегацию на парад Победы.

По словам Олеси Сазыкиной, в начале 2000-х Харламов встречался с Ольгой Серябкиной, будущей солисткой группы SEREBRO. Продюсер рассказала о романе Харламова с Серябкиной и о «бумеранге» от Асмус.

Прибалтийская звезда поделилась своими проблемами с подписчиками в Instagram. Пугачева поддержала оставшуюся без заработка Вайкуле.