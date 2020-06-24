Друзья Харламова назвали возможную причину развода с Асмус

Москва, 24 июня. Коллеги и близкие из окружения юмориста Гарика Харламова озвучили новые предположения касательно его развода с актрисой Кристиной Асмус.

Сами знаменитости не называют конкретных причин расставания, лишь пояснили, что это не связано со скандальной постельной сценой в фильме «Текст», в которой участвовала Асмус, и с какими-либо третьими лицами.

Друзья же Харламова считают, что поводом для развода мог послужить ремонт в загородном доме супругов, который они купили в прошлом году. На время работ звездная пара поблизости арендовала другое жилье.

«Дочка Настя у них рядом ходила в подготовительный класс частной школы. Ремонт мог стать триггером в семейном разладе. Кажется, что тогда и начались споры и недовольства. Ссоры часто начинаются вместе с ремонтом», — рассказали коллеги Харламова в беседе с корреспондентом Kp.ru.

В новый дом супруги все же переехали в этом году, однако жить в нем похоже будет только Асмус с дочерью, которая нынешней осенью пойдет в первый класс. Харламов при этом, судя по всему, будет жить в столичной квартире.

Наиболее экзотическую версию произошедшего высказал ведущий шоу Comment Out на YouTube Владимир Маркони. По его словам, пара рассталась ради розыгрыша, передает телеканал «360».