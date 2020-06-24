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Немецкий политолог спрогнозировал украинцам «скорое возвращение» Крыма

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Немецкий политолог спрогнозировал украинцам «скорое возвращение» КрымаБерлин, 24 июня. Немецкий политолог Андреас Умланд считает, что России будет сложно «содержать» Крым на фоне последствий кризиса, вызванного эпидемией коронавируса.

Внештатный научный сотрудник Центра европейской безопасности Института международных отношений в Праге Андреас Умланд дал интервью немецкому журналу Focus, в котором заявил, что интеграция новых территорий является «дорогостоящим предприятием». Кроме того, политолог утверждает, что Крымский мост является единственным экономическим звеном, связывающим полуостров с Россией.

«Однако Крымский мост — это не панацея от всех проблем экономики полуострова», — заявил Умланд.

Кроме того, немецкий политолог порадовал украинцев, заявив, что Крым «не задержится надолго в составе России» и якобы «вернется» под юрисдикцию Украины.

Напомним, Крым вернулся в состав России по итогам референдума, состоявшегося весной 2014 года. В ходе голосования большая часть жителей полуострова поддержала воссоединение Крыма с Россией. Позднее президент России Владимир Путин отмечал, что референдум о статусе Крыма соответствовал всем нормам международного права, так как аналогичные голосования проходили и в других странах. При этом российский лидер отмечал, что вопрос Крыма закрыт окончательно.

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