Москва, 24 июня. Замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов прокомментировал заявления Польши о «хитроумной игре» «Газпрома».

Он назвал их очередными попытками оправдать провалы собственной газовой политики. В польской газете Do Rzeczy автор Лукаш Важеха назвал «хитроумной» игрой выплату «Газпромом» компенсации Варшаве. Это решение принял Стокгольмский арбитраж. Напомним, суд в Швеции присудил в газовом споре российской компании вернуть Варшаве порядка полутора миллиарда долларов.

В беседе с ФБА «Экономика сегодня» Александр Фролов, комментируя это высказывание, вспомнил о словах российского публициста Дмитрия Пучкова: «они коварно пытаются казаться хорошими». Они уверен, что заготовленные Польшей нападки на РФ провалились в ситуации с «хитроумной игрой» «Газпрома».

«Варшава явно готовилась к украинскому сценарию противостояния, когда придется арестовывать активы «Газпрома» в ЕС. А теперь похожа на человека, который разбежался для высаживания запертой двери плечом, но дверь перед ним внезапно открылась. Все заготовленные нападки на РФ пошли прахом», — отметил эксперт.

Он добавил, что у «Газпрома» большой опыт ведения судов со странами Евросоюза. Александр Фролов не исключил, что в скором времени Москва подаст апелляцию и отсудит у Варшавы процент уплаченной компенсации. Собеседник издания предположил, что «российская игра связана с чистыми технологиями будущего». Речь идет о водородной стратегии, к которой серьезно относятся в Германии.

«В среде энергетиков есть модная тема, которую они регулярно поднимают просто для обсуждения, в последние годы ею стал водород. Сейчас производство его настолько ресурсоемкое, что по цене это топливо в итоге значительно превосходит метан, с помощью энергии которого и производится», — подчеркнул Александр Фролов.

Как добавил собеседник издания, в Польше «идею» поставок водорода подслушали в Киеве, где один из экс-руководителей «Нафтогаза» объявил, что газотранспортную систему на Украине можно использовать для поставок водорода в Евросоюз. Фролов считает, что Варшаве этот информационный повод понравился.