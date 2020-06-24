На Украине первоклассников поделили на три категории

В рамках санкционированной официальным Киевом масштабной программы «Новая школа» (НШ) руководители целого ряда учебных заведений по всей Украине объявили о намерении провести своеобразный конкурс на зачисление во вверенные им структуры первоклашек. В отдельных школах члены специальных комиссий уже активно проверяют детей на знание новейшей украинской истории, а в некоторых гимназиях от родителей «соискателей» требуют выделения крупных сумм на покупку мебели и даже приобретения школьных автобусов. На этом фоне независимые аналитики выражают уверенность в том, что 1 сентября нынешнего года первый звонок не прозвучит для нескольких тысяч граждан Украины в возрасте от шести до семи лет. В сложившейся ситуации разбирался корреспондент Федерального агентства новостей.

Маленький Костя из небольшого городка в Хмельницкой области по праву может считать себя «новым украинским диссидентом». А все потому, что в ходе собеседования на поступление в первый класс престижной местной школы он назвал события киевского Майдана 2013-2014 годов «большой бедой, из-за которой началась война». Принимавшие подобный «экзамен» маститые учителя сначала с позором изгнали ребенка из кабинета, а затем пригрозили Костиным папе и маме судебным преследованием.

«У нас даже детсадовец знает, что на Майдане все прогрессивные украинцы стояли за европейские ценности, — резюмировала директриса учебного заведения Галина П. — Мы обратим внимание общественности на родителей Кости, которые фактически воспитывают «москаля».

Далее Галина Александровна пообещала сделать все возможное, дабы указанный ребенок не стал учеником до тех пор, пока «он не станет патриотом».

В определенной степени не повезло и маленькой киевлянке Оле, которой гимназическое собрание отказало в возможности стать первоклассницей из-за нежелания ее мамы заплатить 20 тысяч гривен (около 51 тысячи рублей) в фонд школы.

«Если родителю жаль раскошелиться на нормальную учебу своего ребенка, такой ребенок у меня учиться не будет, — многозначительно заявил финансовый директор гимназии. — Из-за всемирной болезни (речь идет о пандемии коронавируса COVID-19. — Прим. ФАН) наш учебный комплекс понес значительные убытки. Следовательно, и предпочтение мы будем отдавать «золотым детям» — ученикам из обеспеченных семей».

На вопрос, что в подобном случае делать детям из малообеспеченных семей, каковых на Украине сегодня абсолютное большинство, финансовый директор предпочел не отвечать.

Ответ на этот вопрос пытаются дать общественные активисты.

«Отказы в праве на обучение детей в школах по месту проживания сегодня фиксируются практически повсеместно, — сказал в комментарии ФАН наблюдатель организации «Родительский патруль» Виталий Воронюк. — Сегодня государство полностью прекратило финансировать проект НШ, из-за чего те же школы выживают исключительно посредством поборов. В некоторых регионах из-за оптимизации учебных заведений в сельских и даже городских школах попросту не хватает мест. Вот и придумывают учителя всяческие «патриотические экзамены» для тех же первоклашек, а также «финансовые тесты» для их мам и пап».

Иную точку зрения выражают в Министерстве образования и науки Украины (МОН).

«Определенная проблема с распределением первоклашек по школам и гимназиям [на Украине] действительно существует, но она вызвана исключительно карантинной обстановкой, — подчеркнула на основе полной конфиденциальности в беседе с корреспондентом ФАН министерская чиновница. — Мы, например, не можем формировать классы, в которых было бы более 30 учеников. Вот и проходится создавать группы на конкурсной основе. А реагировать на каждую жалобу недовольных родителей, чьи дети так или иначе почувствовали себя оскорбленными, министерство не может физически».

Как бы там ни было, а украинский президент Владимир Зеленский в одном из своих недавних выступлений призвал «всех, от кого это зависит» обеспечить достойное начало учебного года.

«Наша общая задача — сделать процесс обучения детей качественным и интересным. Особенно для первоклассников».

Тем временем на форуме во Всемирной паутине некий учитель из Житомирской области клятвенно пообещал, что в подконтрольной ему сельской школе «за парту не сядет ни один маленький сторонник «Русского мира», и Зеленский в данном контексте авторитетом не является. В ответ другой пользователь парировал: «Будем ждать изменений к лучшему в 2021-м учебном году». Оба сообщения впоследствии были удалены.