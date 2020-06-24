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На Украине первоклассников поделили на три категории

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Украинских первоклассников делят на «патриотов», «золотых детей» и «москалей»

В рамках санкционированной официальным Киевом масштабной программы «Новая школа» (НШ) руководители целого ряда учебных заведений по всей Украине объявили о намерении провести своеобразный конкурс на зачисление во вверенные им структуры первоклашек. В отдельных школах члены специальных комиссий уже активно проверяют детей на знание новейшей украинской истории, а в некоторых гимназиях от родителей «соискателей» требуют выделения крупных сумм на покупку мебели и даже приобретения школьных автобусов. На этом фоне независимые аналитики выражают уверенность в том, что 1 сентября нынешнего года первый звонок не прозвучит для нескольких тысяч граждан Украины в возрасте от шести до семи лет. В сложившейся ситуации разбирался корреспондент Федерального агентства новостей.

Маленький Костя из небольшого городка в Хмельницкой области по праву может считать себя «новым украинским диссидентом». А все потому, что в ходе собеседования на поступление в первый класс престижной местной школы он назвал события киевского Майдана 2013-2014 годов «большой бедой, из-за которой началась война». Принимавшие подобный «экзамен» маститые учителя сначала с позором изгнали ребенка из кабинета, а затем пригрозили Костиным папе и маме судебным преследованием.

«У нас даже детсадовец знает, что на Майдане все прогрессивные украинцы стояли за европейские ценности, — резюмировала директриса учебного заведения Галина П. — Мы обратим внимание общественности на родителей Кости, которые фактически воспитывают «москаля».

Украинских первоклассников делят на «патриотов», «золотых детей» и «москалей»

Далее Галина Александровна пообещала сделать все возможное, дабы указанный ребенок не стал учеником до тех пор, пока «он не станет патриотом».

В определенной степени не повезло и маленькой киевлянке Оле, которой гимназическое собрание отказало в возможности стать первоклассницей из-за нежелания ее мамы заплатить 20 тысяч гривен (около 51 тысячи рублей) в фонд школы.

«Если родителю жаль раскошелиться на нормальную учебу своего ребенка, такой ребенок у меня учиться не будет, — многозначительно заявил финансовый директор гимназии. — Из-за всемирной болезни (речь идет о пандемии коронавируса COVID-19. — Прим. ФАН) наш учебный комплекс понес значительные убытки. Следовательно, и предпочтение мы будем отдавать «золотым детям» — ученикам из обеспеченных семей».

На вопрос, что в подобном случае делать детям из малообеспеченных семей, каковых на Украине сегодня абсолютное большинство, финансовый директор предпочел не отвечать.

Ответ на этот вопрос пытаются дать общественные активисты.

«Отказы в праве на обучение детей в школах по месту проживания сегодня фиксируются практически повсеместно, — сказал в комментарии ФАН наблюдатель организации «Родительский патруль» Виталий Воронюк. — Сегодня государство полностью прекратило финансировать проект НШ, из-за чего те же школы выживают исключительно посредством поборов. В некоторых регионах из-за оптимизации учебных заведений в сельских и даже городских школах попросту не хватает мест. Вот и придумывают учителя всяческие «патриотические экзамены» для тех же первоклашек, а также «финансовые тесты» для их мам и пап».

Украинских первоклассников делят на «патриотов», «золотых детей» и «москалей»

Иную точку зрения выражают в Министерстве образования и науки Украины (МОН).

«Определенная проблема с распределением первоклашек по школам и гимназиям [на Украине] действительно существует, но она вызвана исключительно карантинной обстановкой, — подчеркнула на основе полной конфиденциальности в беседе с корреспондентом ФАН министерская чиновница. — Мы, например, не можем формировать классы, в которых было бы более 30 учеников. Вот и проходится создавать группы на конкурсной основе. А реагировать на каждую жалобу недовольных родителей, чьи дети так или иначе почувствовали себя оскорбленными, министерство не может физически».

Как бы там ни было, а украинский президент Владимир Зеленский в одном из своих недавних выступлений призвал «всех, от кого это зависит» обеспечить достойное начало учебного года.

«Наша общая задача — сделать процесс обучения детей качественным и интересным. Особенно для первоклассников».

Тем временем на форуме во Всемирной паутине некий учитель из Житомирской области клятвенно пообещал, что в подконтрольной ему сельской школе «за парту не сядет ни один маленький сторонник «Русского мира», и Зеленский в данном контексте авторитетом не является. В ответ другой пользователь парировал: «Будем ждать изменений к лучшему в 2021-м учебном году». Оба сообщения впоследствии были удалены.

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