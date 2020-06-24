Брюссель, 24 июня. Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил свой прогноз по ВВП России. В Фонде ожидают падения ВВП РФ на 6,6% в текущем году, об этом сказано в бюллетене МВФ «Перспективы развития мировой экономики».

Апрельский прогноз МВФ содержал информацию о падении ВВП России на 5,5%, однако эксперты ухудшили прогнозы на 1,1 процентного пункта. При этом прогноз на 2021 год МВФ улучшил на 0,6 процентного пункта, ожидания роста ВВП РФ на 4,1%.

Среди причин падения ВВП РФ в МВФ назвали «вызванные пандемией сбои, а также значительное снижение располагаемого дохода для экспортеров нефти после резкого снижения цен на топливо». Кроме того, МВФ включил рубль в список валют, которые прежде ослабли, но с апреля усилились.

МВФ также ухудшил прогноз и по мировому ВВП. Ожидается, что в текущем году он упадет на 4,9%, а в следующем году вырастет на 5,4%. При этом экономисты отметили, что степень неопределенности по данному прогнозу выше, чем обычно, поскольку он опирается на предположения о последствиях пандемии.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что эпидемия коронавируса привела к началу рецессии в мировой экономике. Глава государства отметил, что эпидемия коронавируса нанесла сильнейший удар по мировой экономике, в результате чего также пострадала и Россия. По его словам, за время эпидемии ВВП России снизился на 12%.