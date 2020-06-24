Ургант высмеял свадьбу Собчак и Богомолова, сравнив ее с конкурсом по копанию могил

Москва, 24 июня. Ведущий Иван Ургант в своей передаче высмеял свадьбу Ксении Собчак и Константина Богомолова. Эпатажное бракосочетание, по его мнению, было бы достойным конкурентом копанию могил на скорость.

Напомним, что Ургант имел в виду инициативу ритуальных агентств Владивостока, которая предусматривала и гонки на катафалках, и копание могил на скорость. Публикации об этом натолкнули его на шутки про свадьбу Собчак.

Бракосочетание было в сентябре 2019 года, к ЗАГСу пара подъехала на катафалке. Похоронная и религиозная тематики коснулись и самого торжества: на банкете всех веселили танцовщицы, переодетые в монашек. Собчак примерила наряд «невесты Христовой». Оформление зала тоже было в мрачных тонах.

Иван Ургант выразил шутливое сожаление по поводу того, что пара не сможет принять участие в «тусовке» ритуальных контор.

«Да-да, чемпионы прошлого года, к сожалению, не участвуют, потому что одному из них нужно ставить спектакль, а другому вести программу «Осторожно, Собчак», — пошутил юморист.

Добавим, что несмотря на «похоронный стиль», Собчак и Богомолов совершили венчание в церкви, пишет «Дни.ру».